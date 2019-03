Rhede. Großer Bahnhof für Stinus Swart: An seinem offiziell letzten Arbeitstag für die Firma Landtechnik Wittrock im Rheder Ortsteil Brual haben Geschäftsführung und Belegschaft den 63-Jährigen aus Weener am Donnerstag mit einer Sonderfahrt in den Feierabend überrascht. Swart hat 42 Jahre im Dienst des Familienunternehmens gestanden.

In dem Jahr, in dem Swart seine Arbeit jenseits der emsländisch-rheiderländischen Grenze aufnahm, ist die Bundesrepublik durch den Terror der „Rote Armee Fraktion“ (RAF) geprägt. Im so genannten „Deutschen Herbst“ ermordet die RAF 1977 sowohl den Generalbundesanwalt Siegfried Buback als auch Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer. Im selben Jahr bringt derweil das US-Unternehmen Apple den ersten Rechner auf den Markt, der vollständig mit Tastatur und Bildschirm ausgestattet ist. Die Musikwelt hingegen trägt Trauer. Der King of Rock‘n‘ Roll, Elvis Presley, stirbt.

Zu dieser Zeit hat Swart seine Lehre als Autoschlosser bereits hinter sich. Absolviert hat sie der heute 63-Jährige bei Bernhard Aeisen. Der Betrieb wird später von Wittrock übernommen. Bei den Brualern arbeitet Swart vornehmlich als Landmaschinenmechaniker, zwischenzeitlich aber auch als Lkw-Fahrer. Arbeitstempo und -druck hätten im Laufe der Zeit immer stärker zugenommen, sagt Swart im Gespräch mit unserer Redaktion. Zudem sei der Kontakt zu den Kunden früher intensiver gewesen. In seinen Worten schwingt mit, dass er diesen Verlust durchaus bedauert.



Lob in höchsten Tönen

Auch die technischen Anforderungen seien zunehmend komplexer geworden. „Früher gingen wir mit einem Werkzeugkasten los. Da waren ein Hammer und eine Kneifzange drin. Heute haben wir bis zu fünf Werkzeugkisten und einen Laptop dabei“, sagt Swart.





Die Geschäftsführer Bernhard Wittrock und Jens Moormann-Schmitz loben den angehenden Ruheständler in höchsten Tönen. Swart habe nicht nur nie gemurrt, sondern sich den technischen Veränderungen stets gestellt und sei ihnen auch gewachsen gewesen, sagt Moormann-Schmitz. „Das ist nicht selbstverständlich.“ Mit Swart verlasse ein immenser Erfahrungsschatz das Unternehmen – und das in doppelter Hinsicht, fügt Wittrock hinzu. Der Chef, der das Familienunternehmen mit derzeit 110 Mitarbeitern in dritter Generation führt, meint damit sowohl Swarts Know-how als auch sein menschliches Wesen mit großer Vorbildfunktion. „Stinus war immer Herr der Lage – mit Kopf und Bedacht“, sagt Wittrock und charakterisiert seinen scheidenden Mitarbeiter als bodenständig, ehrlich und loyal. Das bedeute nicht, dass er nie etwas zu sagen gehabt hätte. „Leise, aber deutlich“, so Moormann-Schmitz. Swarts Rat sei nicht nur bei den Kunden, sondern auch bei den Herstellern gefragt gewesen. Zunehmend spezialisiert hat sich Swart auf Lademaschinen (Teleskop- und Radlader).





Wie sich die Zeiten auch für die Landtechnik-Branche geändert haben, verdeutlicht Wittrock am Beispiel Brual. Als Swart im Unternehmen angefangen habe, habe es in dem Rheder Ortsteil 30 Landwirte gegeben. Heute existierten entlang der Hauptstraße lediglich noch drei.

Lücke ja, aber kein Loch

Wittrock und Moormann-Schmitz verhehlen nicht, dass Swart eine große Lücke hinterlässt. Dass der Rheiderländer selbst mit dem Eintritt in den Ruhestand in ein Loch fällt, ist nicht zu befürchten. Er rechnet fest damit, dass ihn seine vier Enkel auf Trab halten. Zudem habe seine Tochter ein Haus gekauft, dass renoviert werden wolle. Und dann seien da ja noch das eigene Haus mit Garten, sagt Swart.

Dorthin bringen ihn an seinem letzten Arbeitstag die Kollegen mit einem Lkw. Auf dem Sattelauflieger, den die Kollegen mit einem Kranz geschmückt haben, steht ein Radlader, in den der 63-Jährige klettern darf, nachdem er die bunten Luftballons aus dem Führerhaus geräumt hat. Feierabend!