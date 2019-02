Borsum. Rehbeine, Tierfelle und abgenagtes Gerippe: Ein Spaziergänger hat auf dem Areal im Naturschutzgebiet an der Ems im Rheder Ortsteil Borsum viele Teile von toten Tieren entdeckt. Aus Jägersicht handelt es sich um einen sogenannten "Luderplatz", der benutzt wird, um Raubwild anzulocken. Inzwischen aber ist der Platz geräumt.

Nah am Würgereiz bewegt sich der Leser unserer Zeitung, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, als er durch das Gelände geht. Der Anblick ist seltsam. Auf einem kreisrunden Stück mit einer drumherum gezogenen Furche liegt eine inzwischen verschmolzene Masse aus mehreren toten Tieren. Zu erkennen sind Tiere, die mal Rehe gewesen sein könnten, aber auch – zumindest augenscheinlich – ein Biber. "Ich war schockiert, als ich das gesehen habe", sagte er. Denn mit dem Platz allein ist der Anblick nicht getan. Tierschädel liegen in einem weiten Umfeld um den "Luderplatz" verteilt, ebenso Knochenteile und Felle. Der Geruch ist mitunter markant.

Wie der Landkreis bestätigt, ist die Fläche im Naturschutzgebiet „Emsauen zwischen Herbrum und Vellage“ und im EU-Vogelschutzgebiet „Emstal von Lathen bis Papenburg“ im Eigentum des Landkreises. "Über die Naturschutzgebiet-Verordnung ist die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd freigestellt, das heißt, auch das Anlegen eines Luderplatzes ist gestattet", teilt Kreissprecherin Anja Rohde auf Anfrage mit. Auch Thomas Schomaker, Pressesprecher der Jägerschaft Aschendorf-Hümmling, bestätigt: "Ein Jäger genießt das Privileg, dass er Fallwild auf einen Luderplatz legt, um Raubwild zu erlegen". Schomaker ergänzt: "Das ist ein ganz normaler Vorgang".

Fallwild ist durch Verletzungen oder auf natürlichem Wege verendetes Wild. So lasse sich das Raubwild (beispielsweise Fuchs oder Iltis) zugunsten von Nutztieren wie Hasen, Fasanen aber auch Wiesenvögeln dezimieren. Das wird durch die ausgelegten toten Tiere angelockt und gejagt. Der Jäger sagt: "Raubwildbejagung ist auch Artenschutz". Allerdings gehe es auch um den Balg, das Fell also. Fuchsfell etwa lasse sich nach der Bearbeitung durch einen Gerber verwerten.

Das Vorgehen beim Anlegen eines Luderplatzes müssen Jäger "vorsichtig handhaben", sagt Schomaker – mit Blick auf die afrikanische Schweinepest und Wildschweine. Von Sanktionen wegen eines Verstoßes beim Anlegen eines Luderplatzes habe er bisher nicht gehört. Der Landkreis hatte in diesem Fall zunächst eine Prüfung des Vorgehens mitgeteilt:

"Die Anlegung des Luderplatzes ist hier augenscheinlich nicht fachgerecht erfolgt", teilt Rohde nach Sichtung von erstem Fotomaterial mit. Inzwischen aber sei durch den Landkreis festgestellt worden, dass der Platz geräumt wurde.

Bedenken unseres Lesers bezüglich eines möglichen Überschwemmungsgebietes hatte der Landkreis entkräftet. "Es ist kein festgesetztes Überschwemmungsgebiet. Daher greifen die Paragraphen des Wasserhaushaltsgesetzes nicht", teilte Rohde mit. Demnach wäre das Ablagern "von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern können oder die fortgeschwemmt werden können", untersagt.

