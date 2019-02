Rhede. Ein nach eigenen Angaben fantastisches Karnevalswochenende in Fürstenau hat der Rheder Mark Timmer hinter sich. Höhepunkt der Session, in welcher der Emsländer als Karnevalsprinz in der Stadt im Osnabrücker Land fungierte, war der närrische Umzug am Samstag.

"Es war für mich als Prinz und auch als Karnevalist der schönste Straßenkarneval, den ich bisher erleben durfte", sagte der 30-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Bei rund 50 teilnehmenden Fußgruppen und Wagen, von klein bis riesig, sei den Zuschauern alles geboten worden, was sich die Karnevalsfreunde Fürstenau im Vorfeld erhofft hatten.

Wie berichtet, engagiert sich der Wahl-Rheder schon seit Kindesbeinen im Karneval. Damals wohnte er noch in der Stadt Lingen und war im dortigen Karnevals-Vereinigung Lingen (KVL) aktiv. Schon damals träumte er davon, einmal in meinem Leben Karnevalsprinz zu sein, berichtete Timmer im November unserer Redaktion. Und diesen Wunsch erfüllt er sich nun in Fürstenau. Sein Kumpel Dennis Scholz ist Präsident bei den Karnevalsfreunden Rot-Weiß. 2017 wurde Mark Timmer zum stellvertretenden Vorsitzenden des kleinen Karnevalvereins gewählt und vor einigen Monaten zum Prinzen für die Session 2018/2019 ernannt.

Prinzessin muss auf Narrenumzug verzichten

Auf seine Prinzessin Saskia Okken, die aus Flachsmeer stammt, musste Timmer am Samstag indes verzichten. Sie konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht mit auf dem Prinzenwagen fahren, war in der Session aber bei einigen Terminen dabei. Dafür an Timmers Seite: Matthias Schulnies von der Föderation Europäischer Narren, Regionalverband Sauerland/Westfalen. Besonders erfreut war der Emsländer, dass am Samstag gleich fünf befreundete Karnevalsvereine aus den Niederlanden dabei waren. Die weiteste Anreise nach Fürstenau hatte aber kein Verein aus dem Nachbarland, sondern eine Gruppe aus Eystrup im Landkreis Nienburg/Weser. Freunde des Mittelalters, die regelmäßig das "Heerlager Sturvolt um Ritter Kay Stiegler" veranstalten, bei denen Mark Timmer ebenfalls kräftig mitmischt.

Das Motto am Samstag lautete „Fürstenau in Geisterhand, seit 33 Jahren außer Rand und Band“. Unter den Teilnehmern waren mehrere Gruppen aus dem Emsland, zum Beispiel aus Haselünne, Emsbüren und Bawinkel. Die Gruppe "Bauwagen Bawinkel" spielte dabei auf den Moorbrand bei Meppen an. „Ihr verbrennt viel. Wir verbrennen mo(o)re“, hieß es bei der Besatzung.

Der Karneval in Fürstenau in Bildern.