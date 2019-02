Rhede. Das hat es noch nicht gegeben: Die Einheitsgemeinde Rhede will in diesem Jahr 12,1 Millionen Euro investieren. Auf der Liste im neuen Rekordhaushalt stehen eine ganze Reihe von Großprojekten.

Nach dem Rekord ist vor dem Rekord: Erst im vergangenen Jahr hatten die Rheder einen Investitionsplan mit einem Spitzenwert von knapp 6 Millionen aufgestellt. Zwölf Monate später steht die doppelte Summe zu Buche. Einstimmig verabschiedete der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend im Rathaus den neuen Rheder Etat der Superlative.

Das ist der Clou

Der Clou aus Sicht der Einheitsgemeinde: Mehr als die Hälfte des beabsichtigten Investitionsvolumens (6,3 Millionen Euro) generiert sich aus Fördergeldern. 4,2 Millionen Euro steuert die Gemeinde aus eigenen Rücklagen bei. 1,6 Millionen Euro sollen über Darlehen finanziert werden. „Das ist der Wermutstropfen“, sagte Kämmerer Hermann-Josef Gerdes. Unter dem Strich sei das Geld aber gut angelegt. Angesichts eines konsequenten und kontinuierlichen Schuldenabbaus in den vergangenen Jahren und einem gegenwärtigen Restschuldbestand von 270 000 Euro (65 Euro pro Einwohner) „können wir damit aber leben“, so Gerdes. Jetzt in die Zukunft der Gemeinde zu investieren sei auf jeden Fall der richtige Weg. Nach seinen Worten haben Entscheidungen und Weitblick in der Vergangenheit unter anderem durch Gewerbeentwicklungen und Ansiedlungen von Windparks zu der positiven Entwicklung geführt. „Das ist der beste Haushaltsplan, den wir bisher vorlegen konnten“, betonte der Kämmerer. Ob sich am Ende innerhalb eines Jahres tatsächlich alles wie geplant umsetzen lasse, sei aber fraglich.

Die großen Einzelposten

Größter Einzelposten auf der Investitionsliste ist die Erschließung des Gewerbegebietes südlich des Autobahnzubringers (L 52). Sie ist mit knapp zwei Millionen Euro veranschlagt. 1,5 Millionen Euro sind für die Sanierung der maroden und derzeit gesperrten Mehrzweckhalle beim Schützenplatz vorgesehen. Ebenfalls 1,5 Millionen Euro sollen in den Ausbau der Borsumer Straße fließen. Überhaupt spielt der Wegebau eine große Rolle. Weitere Summen sind für die Wegeverbindung „Im Brook“ (900 000 Euro) und „Sandkämpe“ in Borsum (300 000 Euro) veranschlagt. Allein die insgesamt 2,9 Millionen Euro für den Wegebau enthalten 1,7 Millionen Euro Fördermittel.





Größere Posten sind darüber hinaus der Endausbau im Baugebiet Timphauk (750 000 Euro), die Erneuerung der Sielbauwerke (440 000 Euro), der Kauf eines Feuerwehrlöschfahrzeugs (430 000 Euro), die Ertüchtigung der Kläranlage (400 000 Euro), die „Optimierung“ des Dorfgemeinschaftshauses Brual (395 000 Euro), Grundstücksankäufe (310 000 Euro) sowie ein Zuschuss für die Erneuerung der Friedhofskapelle (190 000 Euro).





Was die Einnahmenseite der Gemeinde betrifft, hat sich das Gewerbesteuerniveau in den vergangenen drei Jahren bei zwei Millionen Euro eingependelt. Bis 2009 hatte es bei unter einer Million gelegen. Bei der Einkommensteuer verbucht die Kommune aktuell 1,3 Millionen Euro im Jahr. Auch das ist ein Rekord für Rhede.

Ein ungewohntes Bild

CDU-Fraktionsvorsitzender Jens Willerding sprach von einer „tollen Entwicklung“, auch wenn es ein ungewohntes Bild sei, „nach all den Jahren des Schuldenabbaus nun einen Kredit aufnehmen zu müssen“. Nicht zuletzt dank der großzügigen Förderkulisse sei das Geld jedoch langfristig gut angelegt, meinte Willerding.

Sein Fraktionskollege Gerd Husmann wertete die Entwicklung als ein Gesamtverdienst der Bürger. „Das kann sich sehen lassen“, sagte er. Bürgermeister Gerd Conens (parteilos) nannte die Entwicklung „beeindruckend, historisch gut und einmalig“. Die Voraussetzungen seien für alle, die in Zukunft Verantwortung für Rhede tragen, hervorragend, so Conens.