Ems-Dollart-Zentrum in Rhede aus Dornröschenschlaf holen

Rhede. Mehr Platz, eine höhere Attraktivität, neue Mieter: Drei Millionen Euro sollen in den kommenden Monaten in das Ems-Dollart-Zentrum in Rhede investiert werden. Ein Kommentar.

Die Zahlen klingen imposant: 27 Firmen mit rund 400 Beschäftigten unter einem Dach. Hinzu kommt noch ein Außenbereich mit einer Fläche von rund 8000 Quadratmetern. Das Ems-Dollart-Zentrum im Gewerbegebiet an der Autobahn 31 in Rhede bietet vieles. Und doch wäre noch mehr möglich.

Besucher beschleicht seit Jahren das Gefühl, dass sich das EDZ in einer Art Dornröschenschlaf befindet. Wenig frequentiert lässt es sich gemütlich durch das Handwerkerzentrum schlendern. Versuche, mehr Publikum mit einem Outlet-Center in das EDZ zu bekommen, fruchteten in der Vergangenheit nicht.

Mit der angekündigten Investition in Höhe von drei Millionen Euro unternehmen die Verantwortlichen jetzt einen neuen Anlauf. Moderner soll das Zentrum von außen und innen daherkommen, mehr Platz für aktuelle und neue Mieter geschaffen und das EDZ zu einem Ort gemacht werden, an dem Familien auch Essen gehen. Im besten Fall siedeln sich neue Dienstleister an, die bislang noch nicht in der Einheitsgemeinde vertreten sind.

Als Netzwerk, dass Unternehmen miteinander verbindet, hat sich das Handwerkerzentrum bereits bewährt. Jetzt muss wieder verstärkt den Kunden vermittelt werden, dass sie davon profitieren können.