Rhede. Das Vergnügen auf der Rheder Eisfläche gegenüber der Alten Rheder Kirche ist besonders für Erwachsene teilweise nur von kurzer Dauer gewesen. Während sich viele Kinder und Jugendliche auf der zuvor gefluteten Wiese austobten, holten sich andere nasse Füße.

„Es ist dann doch ein entscheidender Unterschied, ob Erwachsene oder Kinder auf das Eis gehen“, erklärte Rhedes Bürgermeister Gerd Conens (parteilos). Die Eisfläche sei trotz des frostigen Wetters der vergangenen Tage zu dünn, um sie mit höherem Gewicht zu belasten.

Conens: „Man tritt in eine größere Fütze“

Und so beklagten einige Personen nasse Füße, nachdem das Eis unter ihnen nachgegeben hatte. Gerade am Rand der Fläche zeigte sich das Eis brüchig. „Aber da kann nicht viel passieren. Im Eis einbrechen heißt in diesem Fall ja, dass man in eine größere Fütze tritt“, erklärte Conens.

Größere Verletzungen können die Bruchstellen im Rheder Eis also kaum provozieren - dennoch sollte jeder, der die Eisfläche betritt, aufmerksam auf den Untergrund achten.

Eisfläche nicht von Dauer

Von Dauer wird das Thema Eis in Rhede sowieso nicht sein: „Das ist vermutlich in den nächsten Tagen vorbei“, so Conens. Zum Wochenende bewegen sich die Temperaturen im deutlichen Plusbereich. Und auch mittelfristig bahnt sich keine erneute Kältewelle an, die für eine komplett zugefrorene Rheder Wiese sorgen könnte.