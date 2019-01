Rhede. An der Ems zwischen Rhede und Aschendorf haben Unbekannte halb volle Farbeimer, Kleber, Lösungsmittel und dergleichen illegal abgestellt. Die Gemeinde Rhede hält einen Tatzeitraum zwischen Freitag, 18. Januar, und Sonntag, 20. Januar, für wahrscheinlich.

Die genaue Verortung beschreibt die Gemeinde in einer Mitteilung an der „Alten Aschendorfer Straße“ auf halber Strecke im Überschwemmungsgebiet zwischen Rhede und Aschendorf. Zeugen, die Hinweise geben können oder Informationen über die Herkunft der Stoffe haben, werden gebeten, sich mit Holger Knak von der Gemeinde Rhede unter Telefon 04964/918219 oder der Polizeistation Rhede unter Telefon 04964/545, in Verbindung zu setzen.