Gelbe Säcke: Hoffnung auf Abholung in Rhede CC-Editor öffnen

In Rhede sollen wie hier in Renkenberge liegen gebliebene gelbe Säcke am Freitag abgeholt werden. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Rhede. In der Einheitsgemeinde Rhede sollen liegen gebliebene gelbe Säcke am Freitag, 18. Januar 2019, abgeholt werden. Das teilte Bürgermeister Gerd Conens (parteilos) am Abend mit.