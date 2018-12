Die Anpassung von Ganztagsunterricht an der Oberschule Rhede ist nicht gerecht

Rhede. Die Oberschule Rhede will den verpflichtenden Ganztagsunterricht für die fünften und sechsten Klassen abschaffen. Doch Ganztag ist sinnvoll, um der sozialen Ungerechtigkeit entgegenzuwirken. Ein Kommentar.

Der berufliche Werdegang eines Menschen ist noch immer von dem sozialen Status der Eltern abhängig. Kinder besuchen eher eine Universität, wenn sie aus einer Akademikerfamilie stammen, und andersherum steigt die Möglichkeit, in der Arbeitslosigkeit zu landen, wenn auch die Eltern keinem Beruf nachgehen.

Die Schule hat die Chance, an dieser Ungerechtigkeit etwas zu ändern und dafür zu sorgen, dass alle Kinder vergleichbare Grundvoraussetzungen haben. Wie gut Schüler die Hausaufgaben erledigen oder auf Klassenarbeiten vorbereitet sind, sollte nicht an den Fähigkeiten der Eltern gemessen werden. Das Vorhaben in Dörpen und Rhede, bis zur sechsten Klasse nur freiwilligen Nachmittagsunterricht anzubieten, widerspricht dem Gerechtigkeitsgedanken. Eine verpflichtende Hausaufgabenbetreuung für alle Kinder ist sinnvoll.

Darüber hinaus müssen Schüler schon jetzt am Nachmittag keine Matheaufgaben lösen oder englische Texte übersetzen. Stattdessen könnten sie gemeinsam an Pflicht-AGs teilnehmen, die sie selbst auswählen dürfen, bei denen allerdings niemand ausgeschlossen wird.