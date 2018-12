Rhede. Die Oberschule Rhede will den verpflichtenden Ganztagsunterricht für die fünften und sechsten Klassen abschaffen. Dafür hat sie einen Antrag bei der Landesschulbehörde gestellt. Der Gemeinderat als Schulträger stimmte diesem in seiner jüngsten Sitzung zu.

Die Schüler der fünften bis zehnten Klasse müssen zurzeit an zwei Nachmittagen in der Woche verpflichtend am Unterricht teilnehmen. Schulschluss ist dann um 15.30 Uhr. Eine Umfrage unter Eltern von Schülern der Klassen drei bis sieben habe laut Schulleiter Otto Büning ergeben, dass mehr als 70 Prozent von ihnen sich wünschen, dass dieser sogenannte teilgebundene Ganztagsschulbetrieb entfällt. Stattdessen soll es, wie auch in der Grundschule, einen offenen Ganztag geben, an dem freiwillige Hausaufgabenbetreuung oder Arbeitsgemeinschaften (AG) stattfinden. "Die Nachmittagsbetreuung stellen wir trotzdem sicher", sagte Büning.

Für den Nachmittagsunterricht sind Poolstunden geschaffen worden, die über den Kernunterricht hinaus, besondere Förderangebote bereit halten. Verpflichtender Schulstoff würde bei einer Abschaffung nicht auf der Strecke bleiben, betonte der Rheder Schulleiter.

Die Kinder hätten stattdessen wieder mehr Zeit um beispielsweise in einem Verein aktiv zu sein. Außerdem sei der Betreuungsbedarf durch die Schule auf dem Land nicht so hoch wie in der Stadt, sagte Büning. Denn es gebe meistens jemanden, der sich nachmittags zu Hause um die Kinder kümmern könne.

Einem Antrag an die Landesschulbehörde mussten zuvor die Schülerbeförderung, in diesem Fall die Emsländische Eisenbahn, der Elternrat, der Schulvorstand und als Schulträger die Gemeinde Rhede zustimmen. In der jüngsten Sitzung gab der Rat dafür grünes Licht. "Wir müssen die Wünsche der Eltern berücksichtigen", so CDU-Ratsfrau Anni Schlömer.

Die Schulbehörde, bei der der Antrag bis Anfang Dezember eingegangen ist, entscheidet jetzt darüber, ob die fünften und sechsten Klassen der Rheder Oberschule ab dem Schuljahr 2019/20 weiter verpflichtend Nachmittags Unterricht haben oder den Schülern die Zeit frei zur Verfügung steht.

Die Oberschule Dörpen hat bereits seit diesem Schuljahr den teilgebundenen Ganztagsunterricht für die fünften Klassen abgeschafft. Zudem hat die Schule einen weiteren Antrag gestellt um dieses Modell ebenfalls für die sechsten Klassen einzuführen.





Eine Umfrage unter Schüler, Lehrern und Eltern der Jahrgänge sechs, acht und zehn hat hier zu diesem Ergebnis geführt. "Wir sind im ständigen gegenseitigen Austausch, um die beste Lösung zu finden", erklärte Schulleiter Peter Schade. Er spricht sich deutlich nicht gegen ganztäglichen Unterricht aus. Für die Oberschule in Dörpen sei es seiner Meinung nach wünschenswert, nur einen satt zwei verpflichtender Unterrichtstag pro Woche anzubieten. Diesen Vorschlag lehnte die Landesschulbehörde indes ab. Aufgrund des großen Einzugsgebietes seien Schüler aus beispielsweise Hasselbrock erst um 16.45 Uhr zu Hause. Das sei nach Meinung von Schade an einem aber nicht an zwei Tagen der Woche vertretbar.

Nach einem halben Jahr, den die Schule bereits den offenen Ganztag für die fünften Klassen anbietet, lautet ein erstes Fazit, dass etwa die Hälfte der Schüler an einem Nachmittag eines der freiwilligen Angebote wahrnimmt und somit das Interesse an schulischen Aktivitäten über den Vormittag hinaus gegeben ist.