Rhede. In unserer Serie „Mein Job und ich“ sprechen diesmal die Altenpflegerinnen Marlene Kröger und ihre Tochter Karin Zurborn über Nachtdienste, Situationen mit an Demenz erkrankten Menschen und den Tod. Beide arbeiten für das St. Nikolausstift in Rhede.

Frau Kröger, Sie haben sich noch in höherem Lebensalter für eine Ausbildung und eine Tätigkeit in der Altenpflege entschieden. Wie kam es dazu?

Marlene Kröger: Ich habe ursprünglich einmal eine Ausbildung zur landwirtschaftlichen Hauswirtschafterin absolviert, aber mich dann vornehmlich um den Haushalt und die Erziehung unserer drei Kinder gekümmert. Als dann meine Schwiegereltern altersbedingt pflegebedürftig wurden, habe ich mich um deren Pflege gekümmert, irgendwann kam dann auch meine Mutter hinzu, die ich gemeinsam mit anderen Familienmitgliedern versorgt habe. Als dann die Kinder älter und eigenständiger wurden, habe ich dann einen Job gesucht und als Nachtwache hier im Nikolausstift in Rhede angefangen. Das war zunächst ohne eine Ausbildung möglich.

Wie ging es dann weiter?

Marlene Kröger: Nach Einführung der Pflegeversicherung durften nur noch ausgebildete Pflegekräfte die Nachtdienste übernehmen. Das ist auch sehr sinnvoll, denn Medikamentenausgabe, Injektionen für Diabetiker oder Betreuung von Demenzerkrankten läuft ja auch nachts weiter. Also habe ich mich mit Anfang 40 noch für eine Ausbildung entschieden. Seit gut zehn Jahren bin ich aber nur noch in der Tagespflege hier im Hause tätig. Wobei Pflege eigentlich das falsche Wort ist, hier geht es vornehmlich um Betreuung und Verpflegung der Tagesgäste, die dann abends wieder zu ihren Familien oder Partnern gehen.

Worauf kommt es für Sie als Betreuungskraft bei der Tagespflege an?

Wichtig ist, interessante Angebote für die Menschen zu schaffen. Das kann Gedächtnistraining sein, zum Beispiel Quizangebote, oder musikalische Dinge. Viele, die zum ersten Mal die Tagespflege besuchen, sind zunächst zurückhaltend. Aber die meisten tauen nach kurzer Zeit auf und sie beteiligen sich. Der Zusammenhalt unter den Teilnehmern ist ohnehin sehr groß. Und das Dankeschön, das wir von den Teilnehmern nicht selten zurückbekommen, freut einen dann natürlich.

Anzeige Anzeige

Frau Zurborn, ab wann stand für Sie fest, den gleichen Beruf wie die Mutter zu erlernen?

Eigentlich schon als Kind. Nach meinem ersten Praktikum hat sich dieser Wunsch verstärkt. Bereut habe ich diesen Schritt keineswegs. Mir gefällt das St. Nikolausstift in Rhede sehr gut, mache jetzt sogar eine Weiterbildung als Pflegedienstleitung. Das erfolgt durch ein Fernstudium, das ich voraussichtlich in den kommenden Wochen beenden werde. Eine derartige Stelle im St. Nikolausstift wurde mir bereits angeboten. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung.

Gibt es Situationen, die besonders belastend sind in Ihrem Beruf?

Karin Zurborn: Es bleibt in unserem Beruf nicht aus, dass man es ab und zu mit dem Tod von Bewohnern zu tun hat. Das ist nicht nur für die Angehörigen eine besondere Situation, sondern auch für uns. Um einige Bewohner sorgt man sich schließlich über viele Jahre fast täglich, da entsteht auch ein persönliches Verhältnis. In solchen Situationen vermissen wir die Ordensschwestern, die sich über Jahrzehnte in diesen Situationen eingebracht haben, schmerzlich. Die Bezugspfleger, die am meisten mit dem Verstorbenen zu tun hatten, gehen in der Regel auch zur Beerdigung.

Marlene Kröger: An Demenz Erkrankte möchten manchmal von hier weglaufen und zu ihren Angehörigen, oder es macht ihnen irgendetwas Angst. In solchen Situationen gilt es für uns, ruhig zu bleiben und ruhig auf die Bewohner einzugehen. Das ist nicht immer leicht, aber auch dafür bekommen wir Fortbildungen.

Werden Sie im Rahmen der Ausbildung oder in Fortbildungen auf solche Situationen vorbereitet?

Marlene Kröger: Ja, das ist Thema in einem Ausbildungsblock. Wir bekommen allerdings auch Unterstützung, beispielsweise durch die Hospiz-Helfer.

Wie sehen Ihre Arbeitszeiten aus?

Karin Zurborn: Wir haben 49 Betten, davon sieben zur Kurzzeitpflege. Es gibt drei Schichten beziehungsweise Kernzeiten. Morgens zwischen 6.30 und 10 Uhr sowie abends zwischen 17 und 22 Uhr sind sogenannte Pflegestoßzeiten in den vier Wohngruppen mit jeweils neun bis zwölf Bewohnern hier im Hause. Die Bewohner stehen auf beziehungsweise gehen zu Bett, die Morgen- und Abendpflege steht an oder die Mahlzeiten. In dieser Zeit werden mehr Kräfte eingesetzt, weil auch mehr zu tun ist. Inklusive Küche, Wäscherei oder Betreuungskräfte sind rund 80 Mitarbeiter im Nikolausstift beschäftigt, die St. Nikolausstift Caritas Pflege GmbH, zu der auch ein ambulanter Pflegedienst mit Stationen in Rhede, Papenburg und Leer sowie Tagespflegestützpunkte in Aschendorf und Papenburg für je 15 Gäste gehören, hat rund 170 Angestellte. In der ambulanten Pflege werden täglich 620 Einsätze sichergestellt.

Gibt es Veränderungen in Ihrem Berufsalltag, die sie derzeit beschäftigen?

Karin Zurborn: Die Dokumentation der Pflege, der Ernährung oder der Vitalwerte wie Gewicht oder Blutdruck findet künftig über acht Tablets statt, um Papier und Zeit beim Einpflegen der Daten zu reduzieren. Die Zeit können wir in die Betreuung der Menschen investieren.

An welche besonderen Ereignisse in Ihrem bisherigen Berufsleben erinnern Sie sich zurück?

Marlene Kröger: Eine Bewohnerin hat vor kurzem hier ihren 60. Hochzeitstag mit ihrem Mann gefeiert. Das war eine ganz tolle Sache, ein freudiger Anlass, über den sich alle Mitarbeiter sehr gefreut haben. Oder unsere 100-Jährige, für die einen ihrer letzten Geburtstage mit einer Blaskapelle gefeiert hat.

Karin Zurborn: Was immer wieder toll ist, sind die Besuche der Therapiehunde. Vor allem Bewohner, die ansonsten zurückhaltend sind und sich gern zurückziehen, blühen im Beisein der Hunde auf. Oder der kleine Weihnachtsmarkt, den wir vor dem Haus aufbauen und bei dem es Glühwein, Stände mit Handwerkskunst oder Gebäck gibt.

In den Pflegeberufen ist oft von Fachkräftemangel die Rede. Wie sieht es bei der Caritas aus?

Karin Zurborn: Das Gehalt richtet sich an den Tarifen im öffentlichen Dienst, liegt also etwas höher als bei einigen privaten Unternehmen. Es gibt beispielsweise ein 13. Gehalt als Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Zuschüsse für private Gesundheitsvorsorge, Altersvorsorge oder Leihfahrräder, wer das möchte. Bisher konnten immer alle Ausbildungs- oder Planstellen besetzt werden. Aber auch wir merken, dass es Jahr für Jahr schwieriger wird und müssen uns bemühen. Die von der Politik geplanten Verbesserungen beispielsweise in der schulischen Ausbildung sind daher der richtige Weg.