Über die Entwicklung der Geiger-Gruppe tauschten sich (von links) Wilhelm Santen, Gerd Husmann, Hermann-Josef Kruse, Johannes Geiger, Sarah Geiger, Bernd Busemann, Jens Willerding und Hermann Geiger aus. Foto: CDU Rhede

Rhede. Über den Baufortschritt am neuen Hauptstandort im Gewerbegebiet an der Autobahn A 31 in Rhede hat Johannes Geiger, Inhaber der Geiger-Unternehmensgruppe, den CDU-Ortsverband informiert. Die Christdemokraten zeigten sich beeindruckt von der breiten Angebotspalette des Unternehmens.