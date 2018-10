Rhede. Der Verein Spiel und Sport (SuS) Rhede hat nach einer knapp dreimonatigen Vakanz mit Michael Nintemann wieder einen Vorsitzenden.

In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung wurde der bisherige stellvertretende Vorsitzende Nintemann von den knapp 70 Anwesenden einstimmig zum neuen Vereinschef gewählt. Das bisherige Amt des 37-jährigen trat Christian Hunfeld, Fußballer der zweiten Herrenmannschaft, an. Um wieder in den turnusgemäßen Rhythmus zu gelangen, erfolgte die Wahl von Nintemann für zwei Jahre, die von Hunfeld für die Dauer von einem Jahr.

Kommissarischer Vorsitzender jetzt ausgeschieden

Ausgerechnet am 29. Juni dieses Jahres, dem 97. Geburtstag des Vereins, war es nicht gelungen, den Vorsitz zu besetzen. Dabei war von den damals 121 Mitgliedern ein vergrößerter Vorstand mit vier neuen Mitgliedern gewählt worden. Aber keiner fand sich bereit, die Nachfolge des bisherigen Amtsinhabers Franz-Josef Wotte anzutreten. Dieser hatte sich daraufhin bereit erklärt, bis zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung kommissarisch im Amt zu bleiben. Der 13. Vorsitzende des 1921 gegründeten Vereins hatte vor acht Jahren die Nachfolger von Werner Vinke (2003 bis 2010) angetreten.

„Wir mussten in die Verlängerung gehen und haben uns in vorbereitenden Sitzungen mit dem Ehrenrat getroffen“, sagte zu Beginn der Zusammenkunft Franz-Josef Wotte. Wahlleiter Ehrenratsvorsitzender Siegfried Lammers zeigte sich nach der Wahl von Michael Nintemann und Christian Hunfeld „sehr beeindruckt“. Ein junges Duo habe wichtige Ehrenämter übernommen, obwohl es sich um noch junge Familienväter handele. „Das verdient höchste Anerkennung und Lob“, so Lammers.

Vorstand soll breiter aufgestellt werden

Wotte dankte allen für die breite Unterstützung, besonders seinem Stellvertreter Martin Nintemann. Der neue Vorsitzende betonte, dass SuS Rhede über eine gute Basis verfüge. Er forderte die Versammlungsteilnehmer auf, gemeinsam mit dem Vorstand die nächsten Aufgaben anzugehen. Das Führungsgremium soll Nintemann zufolge einschließlich des Festausschusses breiter aufgestellt und die Aufgaben damit auf weitere Schultern verteilt werden.

Zur aktuellen Vorstandsmannschaft gehören neben dem neuen Duo Nintemann und Hunfeld auch Ingo Rave, Hermann Prangen, Gerd Schmitz, Otto Pieper, Nils Böhle, Sonja Nintemann, Otto Büning und die Beisitzer Friedhelm Döbber-Rüther, Andrea Trecksler und Nils Böhle.