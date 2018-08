An den Stundenplänen für das kommende Schuljahr tüfteln Rektor Otto Büning, Konrektorin Mechthild Folkerts (rechts) sowie die didaktische Leiterin Christel Osteresch. Foto: Christian Belling

bell Rhede. Noch wenige Tage, dann sind die Sommerferien wieder vorbei. Ab dem 9. August rücken statt Freibad wieder Mathe, Deutsch oder Geschichte in den Vordergrund. Doch welcher Lehrer unterrichtet eigentlich welche Klasse und welches Fach? Die Ludgerusschule in Rhede gewährt einen Einblick in die komplizierte Gestaltung der Stundenpläne.