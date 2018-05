Rhede. Von Sonntag, 20., bis Dienstag, 22. Mai 2018, feiert der Schützenverein Rhede sein traditionsreiches Schützenfest. Herausragendes Ereignis des Programms ist das Ringen um die Nachfolge von König Klaus Hunfeld.

Der Schützennachwuchs hat seine neuen Regenten bereits ermittelt. Am vergangenen Sonntag konnten sich Lukas Hunfeld und Kyra Lüsing-Hauert als Kinderkönigspaar 2018/19 durchsetzen. Den Auftakt des Schützenfestes bildet am Sonntag um 20 Uhr das Zelteintreten mit der Partyband Starlife.

Am Pfingstmontag, 21. Mai, beginnen die Feierlichkeiten um 14 Uhr mit einer Festandacht in der St.-Nikolaus-Kirche. Nach dem Antreten um 14.30 Uhr erfolgt der Umzug mit dem Königspaar Klaus und Carmen Hunfeld durch den Ort. Im Festzelt stehen Kaffee und Kuchen bereit. Der Königsball um 20 Uhr wird mit einem Ehrentanz der Regenten eröffnet, es spielt abermals die Kapelle Starlife.

Früh beginnt der letzte Festtag, am Dienstag, 22. Mai, für die Rheder Schützen, wenn um 8 Uhr ein Gottesdienst im Gedenken an die verstorbenen Mitglieder des Schützenvereins in der St.-Nikolaus-Kirche abgehalten wird. Anschließend laden die Schützen zu einem gemeinsamen Frühstück in der Gaststätte Vosse-Schepers ein.

Gegen 9.30 Uhr steht der Besuch des Alten- und Pflegeheims St. Nikolausstift auf dem Programm, ehe in der Schießhalle das Königsschießen beginnt. Um 11 Uhr beginnt das Seniorenfrühstück und werden die Jubiläumskönige von vor 50 und vor 25 Jahren geehrt. Bei der Proklamation um 12 Uhr erfahren dann die Festgemeinde, wer die Nachfolge von König Klaus antritt.

Das neue Königspaar wird sich gegen 15.30 Uhr gemeinsam mit seinem Hofstaat beim Umzug durch den Ort präsentieren. Den Abschluss der Festtage bildet der Krönungsball um 20 Uhr im Zelt, bei dem die Band Fresas zum Tanz aufspielen wird.