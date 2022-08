Das Grundgerüst steht: Die Bühne für das NDR 2 Festival vor der Meyer Werft wächst. Foto: Anna Niere up-down up-down NDR 2 Papenburg Festival 2022 So verwandelt sich die Meyer Werft in ein Festivalgelände Von Anna Niere | 31.08.2022, 10:02 Uhr

In wenigen Tagen ist es soweit: Auf der Meyer Werft in Papenburg wird am 2. und 3. September das NDR 2 Papenburg Festival gefeiert. Der Aufbau für die Großveranstaltung ist in vollem Gange und wir waren vor Ort.