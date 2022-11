Das neuste Kreuzfahrtschiff „Arvia“ der Meyer Werft in Papenburg wurde am Samstag über die Ems nach Eemshaven überführt. Foto: Anna Niere up-down up-down Schiff in Eemshaven angekommen Dem Zeitplan voraus: „Arvia“ passiert Ems ohne Probleme Von Harry de Winter | 06.11.2022, 14:38 Uhr

Das neuste Kreuzfahrtschiff „Arvia“ der Meyer Werft in Papenburg wurde am Samstag über die Ems nach Eemshaven überführt. So verlief die Passage.