Zwei Radfahrer sind am Dienstag zusammengestoßen. FOTO: 3M Deutschland GmbH/Getty / Witthaya Prasongsin / 3M/obs (Symbolfoto) Zeugen gesucht Zwölfjährige Radfahrerin bei Unfall in Papenburg leicht verletzt Von Kristina Müller | 14.05.2022, 19:25 Uhr

Auf dem Grader Weg in Papenburg ist es am bereits am Dienstag zu einem Unfall gekommen.