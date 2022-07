Die ersten Umrisse des neuen Gebäudes sind bereits zu erkennen. Inhaber Thomas Hackmann kann die Eröffnung kaum erwarten. FOTO: Kristina Müller up-down up-down Einkauf mit Café und Museum Zweirad Hackmann baut in Dörpen neu: Das ist geplant Von Kristina Müller | 10.07.2022, 17:01 Uhr

Vor gerade einmal sechs Jahren war Zweirad Hackmann in das neue Gebäude an der Rägertstraße in Dörpen gezogen. Doch schon länger ist es dort zu eng. Unmittelbar hinter dem Firmensitz baut das Unternehmen jetzt neu - und hat dort mehr als nur Fahrradverkauf vor.