Die Feuerwehr musste auf der Straße parken. Foto: Stephanie Ahrens/NWM-TV up-down up-down Starke Rauchentwicklung Zwei Wohnungen in Papenburg nach Brand unbewohnbar Von Gerd Schade | 02.11.2022, 14:56 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach einem Feuer in einem Mehrparteienhaus an der Friederikenstraße in Papenburg sind zwei Wohnungen vorerst unbewohnbar. Grund ist eine starke Rauchentwicklung. Ein Teil der Straße war zeitweise gesperrt.