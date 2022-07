Bereits ab Mittwoch werden aufgrund des Maimarktes am Papenburger Obenende Straßen gesperrt. FOTO: Mohssen Assanimoghaddam / dpa up-down up-down Von Mittwoch bis Sonntag Diese Straßen werden zum Julimarkt in Papenburg gesperrt Von Mirco Moormann | 26.07.2022, 09:59 Uhr

Wegen des Julimarktes und der Braderie am 30. und 31. Juli müssen am Papenburger Obenende Straßen gesperrt werden. Bereits am Mittwoch, 27. Juli, soll die erste Straße unpassierbar sein.