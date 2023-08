Der Förderkreis Obenende veranstaltet vom 8. September bis zum 10. September 2023 einen Mittelalter- und Epochenmarkt am Papenburger Obenende. Der Markt soll am Freitag um 17 Uhr auf dem Michaelisplatz eröffnet werden.

Volles Rahmenprogramm über drei Tage am Obenende

An allen drei Veranstaltungstagen können die Besucher traditionelle Gaukler, Livemusik und mittelalterliche Handwerker bei ihrer Arbeit erleben. Das Veranstaltungsgelände des Epochenmarktes umfasst den Michaelisplatz und die Pastor-Hilling-Straße bis hin zu „Töllers Garten“ am Splitting.

Mehr Informationen: Das Rahmenprogramm für den Epochenmarkt am Papenburger Obenende größer als Größer als Zeichen Freitag, 8. September 17.00 Uhr Markteröffnung

17.15 Uhr Lagerlauf

17.30 Uhr Musiker „Der Kobold“ auf dem Marktplatz

18.00 Uhr Hexen-Rennen

19.30 Uhr Maldurin auf der Bühne

21.00 Uhr Nachtwächterrundgang / Treffen am Orgazelt

21.30 Uhr Feuerelfe auf dem Marktplatz

22.00 Uhr Nachtwächter Samstag, 9. September 10.00 Uhr Eröffnung des Marktes durch den Marktvogt

10.15 Uhr Lagerlauf

10.45 Uhr Musiker „Der Kobold“ auf dem Marktplatz

12.00 Uhr Hexen-Fliegen

14.00 Uhr Musik durch Angrivarii auf der Bühne

14.30 Uhr Musiker „Der Kobold“ auf dem Marktplatz

15.00 Uhr Kampf um die Zeiten

16.00 Uhr Tauziehen

18.30 Uhr Feuerelfe auf dem Marktplatz

19.30 Uhr Musik durch Angrivarii auf der Bühne

21.00 Uhr Nachtwächter-Rundgang / Treffen am Orgazelt

21.30 Uhr Lichtdrachentanz

22.00 Uhr Nachtwächter Sonntag, 10. September 10.00 Uhr Eröffnung des Marktes durch den Marktvogt

10.15 Uhr Lagerlauf

11.00 Uhr Musik durch Angrivarii auf der Bühne

12 Uhr Sklavenhandeln

13.00 Uhr Musiker „Der Kobold“ auf dem Marktplatz

14.30 Uhr Feuerelfe auf dem Marktplatz

15.30 Uhr Musik durch Angrivarii auf der Bühne

17.00 Uhr Nachtwächter-Rundgang / Treffen am Orgazelt

17.30 Uhr Drachentanz auf der Bühne

18.00 Uhr Nachtwächter Nachzulesen auf papenburg.jetzt

Auf dem Epochenmarkt werden außerdem mittelalterliche Speisen und Getränke angeboten. Darunter zum Beispiel gegrillte Fleisch- und Wildprodukte, altertümliche Backwaren, traditionelle Marktspeisen sowie vegane und vegetarische Gerichte. Am Samstag und Sonntag beginnt der Epochenmarkt jeweils um 10 Uhr mit einem gemeinsamen Lagerlauf.

Der Eintritt zum Epochenmarkt ist frei. Die Teilnahme am abendlichen Nachtwächter-Rundgang und dem Mitzelten innerhalb des Mittelalter-Ensembles können vorab telefonisch unter 0176/58883231 gebucht werden.

Digitale Schnitzeljagd mit lokalen Betrieben und Vereinen

Am Samstag, 9. September 2023 wird der Epochenmarkt zusätzlich um die Papenburger Meile ergänzt. Die Veranstaltungsreihe steht dieses Mal unter dem Motto „Sport- & Azubibörse“ und findet erstmals am Papenburger Obenende statt.

Dabei sollen lokale Betriebe und Vereine in Form einer Open-Air Veranstaltung in den Mittelpunkt gestellt werden. Die teilnehmenden Betriebe und Vereine wollen in der Zeit von 14 bis 18 Uhr kreative und interessante Einblicke in das tägliche Wirken ihrer Organisationen anbieten.

Für die Schüler der Region bietet die Emsachse zusätzlich eine digitale Schnitzeljagd an, mit der via App an den Ständen der Betriebe diverse Aufgaben gemeistert und Fragen beantwortet werden können.

Straßensperrungen im Bereich Obenende und auf dem Marktgelände

Während der „Meile“ am Obenende am Samstag wird der Bereich Splitting auf Höhe des Kreisverkehrs bis zum Imbiss am Obenende und dem Bereich Umländerwiek links bis zum Kiebitzmarkt für den Straßenverkehr gesperrt. Die Sperrung soll nach Angaben einer Pressemitteilung des Fördervereins am frühen Samstagmorgen beginnen und bis zum Abend anhalten.

Interessierte Betriebe und Vereine können sich auch weiterhin für eine Teilnahme an der Obenender Meile beim Citymanagement der Stadt Papenburg, markus.arens@papenburgloclas.de melden.