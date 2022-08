Dr. Julia Kleinert-Özcan übernimmt ab Oktober 2022 die Zahnarztpraxis an der Russellstraße in Papenburg. FOTO: Insa Pölking up-down up-down Zurück in die Heimat Zahnarztpraxis Dr. Tiedeken in Papenburg bald unter neuer Führung Von Insa Pölking | 19.08.2022, 15:55 Uhr

Seit 34 Jahren sind die Zahnärzte Ute und Peter Tiedeken in ihrer Praxis an der Russellstraße in Papenburg tätig. Ab Oktober übernimmt diese eine gebürtige Papenburgerin.