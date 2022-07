Im Plan: Die Emsüberführung der AIDAstella lief bislang nach Plan. Gegen 10.20 Uhr erreicht das Kreuzfahrtschiff Gandersum. FOTO: Christoph Assies up-down up-down Zahlreiche Schaulustige AIDAstella meistert Emsüberführung problemlos 09.02.2013, 14:00 Uhr

Die „AIDAstella“, das neueste Kreuzfahrtschiff der Papenburger Meyer Werft, hat ihre erste Reise gut hinter sich gebracht. Am Samstag legte der 253 Meter lange Luxusliner am Pier in Emden an. Im Anschluss sollte das Schiff zur Einstellungsfahrt in Richtung Borkum aufbrechen. Dabei werde der elektronische Kompass eingestellt, erklärte ein Werftsprecher.