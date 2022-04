Die russische Puppe stellten Ksenija Menshikova (links) und VHS-Mitarbeiterin Julia Gramakov vor. FOTO: Otto Büning „Wochen gegen Rassismus“ gestartet Puppe verkörpert Ideen und Werte Von Andrea Bürsken | 15.03.2011, 16:18 Uhr

Im Zeichen der traditionellen russischen Puppe sind am Montagabend die „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ in Papenburg gestartet. Veranstalter ist die Volkshochschule (VHS) Papenburg in Kooperation mit der Ems-Zeitung.