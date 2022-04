Wer zahlte wem was? Und wie viel Geld kam letztlich bei den Arbeitern an? Nach dem tödlichen Brand in einer Unterkunft für Werkvertragsarbeiter der Papenburger Meyer Werft ergeben sich zunehmend Fragen. Unklar ist vor allem die Rolle des Subunternehmers.

Nach unserer Redaktion vorliegenden Unterlagen treffen Aussagen von Werftverantwortlichen nicht zu: Geschäftsführer Lambert Kruse hatte im Interview erklärt , die Werkvertragsarbeiter aus dem Papenburger Unglückshaus seien bei der Emder Firma SDS angestellt, die sie nach Papenburg entsende. Selbiges betonte auch Werft-Sprecher Peter Hackmann in einem Artikel der „ Tageszeitung “.

Darin stellt er klar: Die in der Papenburger Unterkunft einquartierten Männer seien „keine Leiharbeiter“ im arbeitsrechtlichen Sinne. Es handele sich vielmehr um „sozialversicherungspflichtig Beschäftigte“ der Firma SDS. Mit diesem Betrieb schließe Meyer Werkverträge über bestimmte Leistungen „wie zum Beispiel 1000 Monteursstunden“ ab. Sub-Sub-Unternehmen Die Unterlagen belegen jedoch, dass die Rumänen nicht direkt bei der Emder Firma angestellt waren. Vielmehr hat der ostfriesische Personaldienstleister seinerseits ein rumänisches Sub-Sub-Unternehmen beauftragt, das die Arbeiter anwirbt und anstellt. Hierfür zahlt die Emder Firma nach eigenen Angaben acht bis zehn Euro pro Mitarbeiter und Stunde an sein Subunternehmen. Es lasse sich nachweisen, dass diese Zahlungen auch an die Arbeiter flössen, heißt es. Die Firma Meyer will sich davon überzeugt haben – dies aber offenkundig nicht beim tatsächlichen, rumänischen Arbeitgeber der Werkvertragsarbeiter, der bisher nicht in Erscheinung getreten war. Die Werft selbst zahlt nach eigenen Angaben 20 bis 35 Euro pro Mitarbeiter und Stunde an den Emder Personaldienstleister. 40 bis 75 Prozent des Lohns verbleiben offenbar bei den Vermittlungsfirmen aus Emden und Rumänien. Zwischen diesen wurde im Übrigen auch das Mietverhältnis für das abgebrannte Haus vereinbart. Laut Meyer Werft wird ein Teil der Löhne vom Emder Subunternehmer einbehalten – ihm zufolge, um direkt an die Familien der Arbeiter in Rumänien ausgezahlt zu werden. In der „taz“ argumentierte Hackmann ferner, es habe sich bei dem Haus schwerlich um eine „Massenunterkunft“ gehandelt. So hätten auf 400 Quadratmetern zuletzt 14 Personen gelebt, zwölf von ihnen seien beim Ausbruch des Feuers anwesend gewesen. Dagegen ist das Gebäude einer schriftlichen Stellungnahme der Firma SDS zufolge von 28 und nicht 14 Männern bewohnt worden.

Der Werkvertragspartner der Werft distanzierte sich von den Vorwürfen, seinen Arbeitern die Pässe abgenommen zu haben. Er lasse sich ferner vor der Einreise jedes einzelnen Arbeitnehmers seines Sub-Unternehmens nach Deutschland nachweisen, dass eine Sozialversicherung im Heimatland bestehe. Ferner würden arbeitsmedizinische Untersuchungen durchgeführt. Die Behauptung, den Arbeitern würden die Pässe abgenommen, bezeichnete Werftsprecher Hackmann im Artikel der „taz“ als „absurd“.Gegenüber dem NDR schilderte der Papenburger Arzt Volker Eissing allerdings andere Erfahrungen. Nach eigener Aussage behandele er in seiner Praxis des Öfteren ausländische Arbeiter. Die Patienten hätten weder Ausweise noch Krankenversicherung, so die Erfahrung des Mediziners. Zudem hätten ihm einige von einem Stundenlohn von drei Euro berichtet. Kommunalpolitiker bestätigten unserer Zeitung, dass solche Löhne für Leiharbeiter in der Region nicht unüblich seien. Die Meyer Werft selbst wollte sich nicht zu den neuen Entwicklungen und Widersprüchen äußern. Werft-Sprecher Hackmann teilte unserer Redaktion mit, über Medienberichte wie in der „ taz “ wolle er nicht diskutieren. Hackmann: „In der Sache ist alles gesagt.“ Werft war gewarnt Im NDR räumte allerdings auch Hackmann ein, dass Betriebsrat und Personalleitung der Werft entgegen erster anderer Aussagen über mögliche Missstände in Arbeiterunterkünften informiert waren. Darauf hatte Anfang des Jahres die grüne Landtagsabgeordnete Meta Jannsen-Kuzc den Betriebsratschef Thomas Gelder hingewiesen. Der hatte daraufhin nach eigener Aussage auch die Geschäftsleitung des Unternehmens informiert. Sprecher Hackmann hatte dieses Gespräch laut NDR zunächst dementiert, jetzt aber doch eingeräumt, dass der Personalchef informiert war. Unterdessen forderte die SPD-Fraktion im niedersächsischen Landtag die Politik und Kommunen zum Handeln auf. Der stellvertretende wirtschaftspolitische Sprecher Stefan Klein erklärte: Erkenntnisse zu Massenunterkünften von ausländischen Arbeitern in Niedersachsen sollten zusammengetragen und an das Land gemeldet werden. „Wenn Parlament und Regierung dieser modernen Form von Sklaverei wirkungsvoll begegnen wollen, dann müssen wir wissen, wie groß das Ausmaß ist.“ In Papenburg will jetzt die Emder Personal-Leasing-Firma, in deren Gebäude die Todesopfer untergebracht waren, für Klarheit sorgen. Das Unternehmen meldete sich im Papenburger Rathaus und bot der kommunalen Bauaufsicht an, ihre vier noch verbliebenen Papenburger Unterkünfte in Augenschein zu nehmen. Das erklärte der Erste Stadtrat Martin Lutz (CDU) in einem Gespräch mit unserer Zeitung.