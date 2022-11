Die WM in Katar startet am 20. November 2022. Wie stehen die Gastronomen des Emslands zum Turnier? Archivfoto: Sebastian Stenzel / dpa up-down up-down Public Viewing oder Boykott? WM-Aktionen im Emsland: Veranstalter zwischen Moral und Wirtschaftlichkeit Von Insa Pölking | 19.11.2022, 08:17 Uhr

Sehr umstritten geht die Fußball-Weltmeisterschaft (WM) am Sonntag, 20. November 2022, in diesem Jahr an den Start. Doch kann man sich „Hansis Jungs“ beim Public Viewing in großer, fröhlicher Runde nun anschauen oder nicht? Wir haben bei Gastronomen im Emsland nachgefragt.