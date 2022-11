Die WM in Katar startet am 20. November 2022. Wie stehen die Gastronomen des Emslands zum Turnier? Archivfoto: Sebastian Stenzel / dpa up-down up-down Public Viewing oder Boykott? WM-Aktionen im Emsland: Veranstalter zwischen Moral und Wirtschaftlichkeit Von Insa Pölking | 19.11.2022, 08:17 Uhr

Sehr umstritten geht die Fußball-Weltmeisterschaft (WM) am Sonntag, 20. November 2022, an den Start. Doch kann man sich „Hansis Jungs“ beim Public Viewing in großer, fröhlicher Runde nun anschauen – oder nicht? Wir haben bei Gastronomen im Emsland nachgefragt.