Heiß diskutiert wird derzeit ein Böllerverbot an Silvester. Symbolfoto: Tobias Kleinschmidt/dpa up-down up-down Feuerwerk zum Neujahr 2023 Wird es im Emsland ein Böllerverbot an Silvester geben? Von Anna Niere | 01.12.2022, 09:50 Uhr

Im vergangenen Jahr fiel das Silvester-Feuerwerk aufgrund des Verkaufsverbots vielerorts klein oder ganz aus. Viele Großstädte verbieten auch in diesem Jahr das Zünden von Böllern im Stadtgebiet an Silvester. Wie sind die Aussichten für das Feuerwerk am Jahreswechsel im Emsland?