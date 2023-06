Frank Schmitz im neuen Rathaus in Hannover, kurz nach der Verleihung seines Verdienstordens. Foto: Sammlung Schmitz up-down up-down Ehrenamtlich im Dienste der Musik Wie Frank Schmitz aus Aschendorf überraschend zum Bundesverdienstkreuz kam Von Max Brägelmann | 16.06.2023, 15:39 Uhr

Für seine ehrenamtlichen Verdienste um die Amateurmusik in Niedersachsen hat Frank Schmitz aus Aschendorf das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten. Wir haben ihn gefragt, wie so eine Verleihung aussieht und wie Schmitz sich weiter für die Musik engagieren will.