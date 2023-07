Dank der Photovoltaikanlage auf dem Dach konnte Unternehmer Bernd Cordes, Inhaber der Firma Vuxxx in Papenburg, die Wärmepumpe 2022 finanziell autark betreiben. Rechts zu sehen ist Installateur Frank Schmees, links sein Sohn Frank Schmees. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Solaranlage, Wärmepumpe und Speicher Energie: Wie ein Firmengebäude in Papenburg laufende Kosten vermeidet Von Daniel Gonzalez-Tepper | 22.07.2023, 14:46 Uhr

Im August 2020 ist Unternehmer Bernd Cordes mit seiner Firma Vuxxx in einen Neubau an der Von-Herz-Straße in Papenburg gezogen. Die Lagerhalle samt Büros, die über Wärmepumpe, Solaranlage und Batteriespeicher verfügen, hat er im vergangenen Jahr autark betrieben.