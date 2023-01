Titelverteidiger Kelvin de Ruiter, der im vergangenen Jahr „Sterkste Man van Nederland“ wurde, tritt im Sommer 2023 gegen seine Konkurrenten an. Archivfoto: City Club Winschoten up-down up-down Wettbewerb im Kräftemessen Stärkster Mann der Niederlande in Winschoten gesucht Von Max Brägelmann | 16.01.2023, 08:41 Uhr

In Winschoten soll in diesem Jahr erneut der „Sterkste Man van Nederland“ ermittelt werden. Doch nur wer sich in sechs verschiedenen Disziplinen gegen seine Konkurrenten beweisen kann, hat Chancen auf den Titel „Stärkster Mann der Niederlande 2023“.