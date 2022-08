Die diesjährigen Wespen leben nicht mehr lang. Im letzten Stadium ihres Lebens sind die Insekten besonders aggressiv. FOTO: dpa/Peter Zschunke (Symbolfoto) up-down up-down Bußgeld droht: Insekten nicht töten Wespenplage im Emsland: Was hilft – und was nicht Von Christian Belling | 05.08.2022, 05:45 Uhr

Wespen haben aktuell Hochkonjunktur – auch im Emsland. Was hilft gegen die Insekten? Wir geben einen Überblick, was man machen sollte – und was nicht.