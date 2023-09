Zusammen mit der Stadt Papenburg, der Kunstschule Zinnober, dem SKFM Papenburg und dem Elternrat der Tagesbildungsstätte des St.-Lukas-Heims organisiert der Kinderschutzbund Papenburg das Kinderfest am Weltkindertag, der am 23. September von 11 bis 16 Uhr am Hauptkanal gefeiert wird.

Eine lebenswerte und gerechte Zukunft von Kindern

Nach Angaben der Stadt kommen an diesem Tag Menschen zusammen, um sich für Rechte von Kindern und Jugendlichen einzusetzen. Insbesondere die Nachhaltigkeit und eine lebenswerte und gerechte Zukunft von Kindern stünden am Samstag im Mittelpunkt.

„In den letzten Jahren ist der Weltkindertag in Papenburg zu einer herausragenden Veranstaltung herangewachsen, und dieses Jahr wird keine Ausnahme sein“, wird Alicia Meyer, Koordinatorin des Projekts Kinderfreundliche Kommunen in Papenburg, in der Mitteilung zitiert.

Das wird am Weltkindertag in Papenburg geboten

Das Kinderfest wird von knapp 40 Vereinen, Institutionen und Organisationen unterstützt. Von Bastelworkshops über Spiele bis hin zu Tanzauftritten und Kreativangeboten wie Kinderschminken soll insbesondere dem Nachwuchs etwas geboten werden. Außerdem erwartet die Kinder eine Rallye am Hauptkanal, bei der Gutscheine für Eis oder Bratwürstchen erworben werden können.

Nach Angaben der Stadt werden die Vereine außerdem mit Infoständen vertreten sein, um ihre Arbeit vorzustellen. Eröffnet wird der Weltkindertag in Papenburg vom Taubenzuchtverein „Unser Stolz“ mit einem Freilassen von Tauben.