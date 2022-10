Der Weihnachtsmarkt auf Gut Altenkamp findet in diesem Jahr nur auf der Zuwegung und dem Vorplatz des historischen Hauses statt. Das Gebäude selbst bleibt geschlossen. Archivfoto: Anneken up-down up-down Haus bleibt wegen Energiekrise zu Weihnachtsmarkt auf Gut Altenkamp in Aschendorf? Ja, aber... Von Christian Belling | 13.10.2022, 11:51 Uhr

Nur in abgespeckter Form wird in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt auf Gut Altenkamp in Aschendorf über die Bühne gehen. Um Energie zu sparen, bleibt das Herrenhaus für längere Zeit geschlossen.