In Zusammenarbeit mit dem Verein reisender Schausteller Ostfriesland, dem Citymanagement Papenburglocals und der Kaufmannschaft will die Stadt auch in diesem Jahr den Weihnachtsmarkt am Hauptkanal zurückbringen. Nach dem erfolgreichen Testlauf im vergangenen Jahr mit täglichem Betrieb an den Buden sollen in diesem Jahr zusätzlich neue Events und Attraktionen geboten werden.

Interessierte können sich für eigene Bude bewerben

Für die täglichen Angebote beim sogenannten „Budenzauber“ stehe schon jetzt fest, dass es durchgängig ein Kinderkarussell sowie Essensstände mit Mandeln, Champignons und Grillfleisch geben soll. Das geht aus einer Pressemitteilung des Citymanagements hervor.

Zudem vergibt das Citymanagement freigehaltene Buden tageweise an Interessierte Händler oder Hobby-Handwerker, die sich zuvor unter info@papenburglocals.de oder über die Social-Media-Kanäle der Stadt bewerben können.

Neben den bekannten Angeboten in den Buden kommen in diesem Jahr mehrere Attraktionen und Auftritte hinzu. Darunter eine Eislaufbahn für Kinder, der Marktadventskalender, an dem täglich ein Türchen geöffnet wird und Besuche von Weihnachtsmännern und -frauen auf dem Markt.

Ehrenamtliche Märkte in den Stadtteilen

Das erste Live-Event soll bereits am zweiten Markttag, dem 30. November 2023 stattfinden. Dort lädt Musiker Gerd Zimmermann zum Rudelsingen nach der Arbeit ein, was an jedem Donnerstag ein fester Bestandteil des Marktes werden soll.

Mehr Informationen: Diese Termine stehen für die erste Marktwoche bereits fest größer als Größer als Zeichen Mittwoch, 29. November 2023, Erster Markttag und Start für den Budenzauber mit Glühwein, Bratwurst und Karussell

Donnerstag, 30. November 2023, Erstes After-Work-Rudelsingen mit Gerd Zimmermann ab 17 Uhr, danach an jedem Marktdonnerstag

Freitag, 1. Dezember 2023, Offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarktes durch die Bürgermeisterin Vanessa Gattung und die X-mas Dixieland-Band um 17 Uhr

Samstag, 2. Dezember 2023, Walking Act Diabolo Artist

Sonntag, 3. Dezember 2023, Einrad Künstlerin und die X-mas Dixieland-Band

ab Dienstag, 5. Dezember 2023, Start der Vorrunden im Eisstockschießen-Firmen-Cup Insgesamt soll der Weihnachtsmarkt am Hauptkanal in diesem Jahr vom Mittwoch, 29. November bis zum Mittwoch, 20. Dezember täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet sein.

Dazu wird in diesem Jahr der mittlerweile 16. Weihnachtsmarkt am Mühlenplatz stattfinden. Der Verein „Weihnachtsmarkt am Mühlenplatz“ veranstaltet den Markt traditionell am zweiten und dritten Adventswochenende. Und auch die anderen ehrenamtlich organisierten Weihnachtsmärkte wie die auf Gut Altenkamp und in der Von-Velen-Anlage sind für das erste Adventswochenende geplant.