Mit seinem Aufruf zum Weihnachtsbaum-Verzicht hat Tropenhelmut in seiner Familie einen Sturm der Entrüstung entfacht. Symbolfoto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Kolumne aus Papenburg Weihnachten: Tropenhelmut über Boykott von Baum und Märkten Von Tropenhelmut* | 02.12.2022, 19:29 Uhr

Boykott-Aufrufe sind in den Tagen der Fußball-WM in Katar hierzulande ja gerade schwer in Mode. Mit seinem Ansinnen, aus Klimaschutzgründen Weihnachtsmärkte zu meiden und auf den Baum zum Fest im heimischen Wohnzimmer gleich ganz zu verzichten, ist unser Helmträger allerdings auf scharfen familiären Widerstand gestoßen.