Feuerwehr im Einsatz Wegen Gasgeruch: Gebäude am Hauptkanal in Papenburg evakuiert Von Daniel Gonzalez-Tepper | 09.02.2023, 10:09 Uhr

Am Hauptkanal am Untenende in Papenburg ist am Donnerstagmorgen ein Gebäude wegen Gasgeruchs evakuiert worden. Die Feuerwehr lüftete die Räume.