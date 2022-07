Aus dem Keller ins Freie gebracht wurde die Waschmaschine, die aus noch ungeklärter Ursache in Brand geriet. FOTO: Stadt Papenburg/Feuerwehr up-down up-down Wohnungen nach Menschen abgesucht Waschmaschine brennt: Feuerwehr rückt in Papenburg aus Von Christian Belling | 07.07.2022, 17:30 Uhr

Eine brennende Waschmaschine hat am Donnerstagnachmittag für einen Einsatz der Feuerwehr am Obenende in Papenburg gesorgt.