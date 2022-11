Mit dem Pilotprojekt “Sozialraumprävention Aschendorf” ist zwischenzeitlich mehr Leben in den Jugendtreff eingezogen. Gegenwärtig scheitert es jedoch an der Initiative der Jugendlichen in Aschendorf. Foto: Judith Bootsmann up-down up-down Nach Ende des Pilotprojekts 2020 Verwaistes Gebäude: Was wird aus dem Jugendtreff „Werkstatt” in Aschendorf? Von Judith Bootsmann | 22.11.2022, 11:51 Uhr

2018 kündigte die Stadt Papenburg an, den Jugendtreff „Werkstatt“ an der Paul-Gerhardt-Straße in Aschendorf wieder mit Leben zu füllen. Dennoch ist es wieder still geworden um die „Werkstatt“.