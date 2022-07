Mit dem Blindenstock tastet sich Siegfried Thöne an der Bushaltestelle am Osterkanal entlang, stößt aber mit dem Gullydeckel schnell auf Hindernisse. FOTO: Kristina Müller up-down up-down Mit Blindenstock an Gefahrenstelle Warum eine Bushaltestelle in Papenburg zur Falle für Sehbehinderte wird Von Kristina Müller | 01.07.2022, 05:44 Uhr

An einigen Stellen in Papenburg sind geriffelte Platten im Boden eingelassen. Den meisten fallen diese sicherlich nicht auf, für andere sind sie unverzichtbar, um im Alltag klarzukommen. Wenn diese aber nicht richtig verlegt werden, so wie bei einer Bushaltestelle am Osterkanal, kann es sogar gefährlich werden.