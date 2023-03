Die Geschäftsstelle der Ems-Zeitung schließt, die Redaktion und die Anzeigenabteilung bleiben. Foto: Christian Belling up-down up-down Die Redaktion bleibt vor Ort Warum die Geschäftsstelle der Ems-Zeitung schließt Von Lili Maffiotte | 31.03.2023, 09:40 Uhr

Die Neue Osnabrücker Zeitung schließt zum 1. April 2023 ihre Geschäftsstelle in Papenburg und reagiert damit auf veränderte Gewohnheiten ihrer Leser und Kunden. Die Redaktion und die Anzeigenberatung für gewerbliche Kunden bleiben weiterhin am Standort Am Stadtpark 35.