Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Vortrag in der Galerie des Forums „Poesie in Farben“ 11.11.2011, 16:26 Uhr

Am Donnerstag, dem 17. November, startet mit „Kunst, Kräcker und Wein“ ein neues Angebot der Kunstschule Zinnober. Die Kunstpädagogin Johanna Schmidt aus Weener führt in der Ausstellung „Poesie in Farben“ in das Werk des Hamburger Künstlers Emil Kritzky ein.