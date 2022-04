Wie die Polizei auf Anfrage von noz.de mitteilte, wollte der Mann gegen 6.30 Uhr in einem Volvo V40 die B401 vom Heuweg in Richtung der Straße „Im Eichengrund“ überqueren. Dabei übersah er offensichtlich einen von rechts kommenden Klein-Lkw, in dem zwei Männer in Richtung Dörpen unterwegs waren. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Autofahrer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt, war aber ansprechbar. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 22 Jahre alte Fahrer des Kleinlastwagens, ein Mercedes Sprinter, und sein Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen davon.