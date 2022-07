Für einen Sieg der Surwolder gegen Rastdorf spricht so ziemlich alles. 30:0 Tore lautet das Resultat der vergangenen fünf Partien. Lediglich am grünen Tisch bekam Rastdorf drei Zähler zugesprochen. Im Hinspiel siegten die Nordhümmlinger mit 12:0. Abgesehen von dem 8:0 von Sigiltra Sögel gegen Bockhorst, fielen in den anderen fünf Hinspielen des Spieltages genauso viele Tore. „Wenn wir die erste halbe Stunde nicht gleich wieder in Rückstand geraten, kann vielleicht mal ein Ball durchrutschen“, will Rastdorfs Obmann Christian Tasche dennoch die Punkte, die seine Mannschaft im Abstiegskampf so dringend benötigt, nicht abschenken.

Abstiegskampf ist auch das Thema in der Partie zwischen Eintracht Börger und Viktoria Ahlen/Steinbild. Aus Sicht von Viktoria-Trainer Günter Cassens der Matchball zum Klassenerhalt. „Wenn wir dort zumindest ein Unentschieden holen, haben wir neun Punkte Abstand. Das müsste reichen“, rechnet Cassens angesichts der mageren Punktausbeute in der Rückrunde vor. Trotz guter Spiele habe stets die Kondition seines Teams nach einer Stunde nachgelassen.

Weder mit dem Abstiegskampf noch mit dem Titelrennen haben der FC Bockholte und der SV Neubörger zu tun. Die Tabellennachbarn auf Rang sieben und acht sind aktuell die beiden einzigen Teams, die rechnerisch weder auf- noch absteigen können. Falls es nicht wieder ein 1:1-Remis wie im Hinspiel gibt, wäre also eine Revanchemöglichkeit in der kommenden Saison garantiert.