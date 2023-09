Einer Ankündigung der Veranstalter zufolge soll es die letzte Party in Erinnerung an die legendäre Papenburger Diskothek „Apex“ werden. Die Veranstalter versprechen „eine Nacht voller Rockmusik und unvergesslicher Erinnerungen“. Beginn ist um 21 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt zehn Euro.

DJ Uwe Müller, bekannt aus der Disko „Apex", wird auch bei der letzten Revival-Party auflegen. Foto: Unicorn Event

Für die Musik sorgt, wie schon bei den vorherigen Veranstaltungen, DJ Uwe Müller, ein wahres Original der Disco, die von 1985 bis 1998 in Papenburg existierte und mit der viele Menschen in Papenburg und Umgebung bis heute Erinnerungen verbinden.

Die „Apex“-Revival-Party habe in den vergangenen Jahren eine treue Anhängerschaft angezogen, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter. „Wir möchten uns bei all unseren treuen Gästen bedanken, die uns in den letzten Jahren begleitet haben“, so Stefan Freesemann, einer von drei Geschäftsführern von Unicorn Event.

Für das Unternehmen, das seinen Sitz im Papenburger Kolpinghaus hat, markiert die Veranstaltung gleichzeitig den Abschied aus den Räumen. „Unmittelbar nach der Veranstaltung stehen die Abrissarbeiten an“, so Ole Kempen, ebenfalls Geschäftsführer von Unicorn im Gespräch mit unserer Redaktion.

Gebäude soll Neubau mit Café und Wohnungen weichen

Das Gebäude soll den Plänen der Eigentümer BM Immobilien - der Unternehmen Bohse und Elektro Mußwessels - abgerissen werden, um Platz für einen Neubau mit Café und Wohnungen zu machen. Ein genauer Zeitplan für dieses Vorhaben ist noch nicht bekannt.

Unicorn Event bezieht unterdessen in den kommenden Wochen eine neue 450 Quadratmeter große Lagerhalle mit einem 240 Quadratmeter großen Bürotrakt an der Werthmannstraße. Das 2017 gegründete Unternehmen hatte mit dem Neubau im Frühjahr vergangenen Jahres begonnen und investiert dafür rund eine Million Euro.