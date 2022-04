Vor und hinter der Bühne kreuzen Gabelstapler. Flinke Hände verlegen Kabel und montieren Scheinwerfer. Auch in dem Container-Dörfchen im Backstagebereich herrscht emsiges Treiben. An der streng bewachten Zufahrt auf das Gelände rollt ein Sicherheitsbediensteter eine Schranke auf einem Rad zur Seite. Eine Kolonne knallroter Lieferwagen eines Gastronomie-Betreibers aus Celle trifft ein, gefolgt vom Lkw eines örtlichen Entsorgungsunternehmens. Die Logistikmaschinerie am Tag vor dem mit mehr als 25000 Musikfreunden ausverkauften Großereignis brummt.

Gewissermaßen zum Öl im Getriebe der Maschinerie gehören Nico Röger, Projektleiter von Hannover Concerts, und Site-Koordinator Michael Labitzke – zwei Macher hinter den Kulissen. Mit ihnen ins Gespräch zu kommen ist gar nicht so einfach. Nahezu ununterbrochen bimmeln die Handys der beiden. Und wenn das Mobiltelefon von Labitzke ausnahmsweise schweigt, quäkt das Funkgerät, das in der rechten Brusttasche seiner Jacke sitzt. Labitzke und seine Site-Crew sind für alle Abläufe abseits der Bühne zuständig – von der Einzäunung des Festivalgeländes bis zur Einrichtung der Künstlergarderoben. Die Site-Crew, ein feststehender Begriff in der Konzertbranche, ist sozusagen der Bautrupp. Extrawürste werden für die Scorpions & Co. aber nicht gebraten, berichtet Labitzke. Die Künstler hätten zwar bestimmte Wünsche. „Die halten sich aber im Rahmen.“ Die Garderobencontainer für die Band Stanfour beispielsweise werde standardmäßig mit Messeteppich, Couchecke und Beistelltisch ausgestattet. Und die Scorpions seien ausschließlich aus Platzgründen direkt auf der Werft untergebracht. Papenburg ist für Labitzke kein unbekanntes Pflaster, im Gegenteil. Er war bei allen fünf Festivals vor der Meyer Werft dabei. Er schätzt Location und Leute. „Die Schiffskulisse ist immer wieder einmalig und das Publikum sehr nett. Ich mag den Schlag Menschen dieser Region“, sagt Labitzke. Aus Fehlern gelernt Gut kann er sich noch an die Premiere im Jahr 2002 erinnern, als unter anderem Sasha, BAP und Joe Cocker im Schatten des Luxusliners Brilliance of the Seas auf der Bühne standen. Damals hatte am ersten von zwei Festivaltagen sintflutartiger Regen das sandige Gelände in eine Schlammwüste verwandelt. „An den Tagen davor war es trocken. Da konnten wir nur mit Staubschutzbrillen und -masken arbeiten, weil der Wind den Sand aufgewirbelt hat“, berichtet Labitzke. Seit der Premiere habe sich der Platz sehr positiv entwickelt, sagt der Site-Koordinator und lobt die Zusammenarbeit mit der Meyer Werft und der Stadt Papenburg. „Wir lernen natürlich auch aus Fehlern“, sagt Labitzke. Dazu gehört auch, dass im Vergleich zum bislang letzten Festival vor zwei Jahren die Zahl der Getränkestände etwa verdoppelt wird. Seinerzeit hatten zahlreiche Besucher eine mangelnde Versorgung beklagt.