Die Pläne für eine Freizeitanlage im Volkspark Bokel werden weiter kontrovers diskutiert. FOTO: Gerd Schade up-down up-down Reaktionen auf offenen Brief Volkspark Bokel in Papenburg: Zuspruch und Gegenwind für Gegner der Freizeitanlage Von Gerd Schade | 25.07.2022, 17:40 Uhr

Der offene Brief von Gegnern der geplanten Freizeitanlage im Volkspark Bokel in Papenburg an Bürgermeisterin Vanessa Gattung (SPD) hat die Debatte um die „Outdoor Werft“ neu entfacht. Bei den Reaktionen gibt es nicht nur Zuspruch, sondern auch Gegenwind für die Gegner.