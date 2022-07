Zuvor hatte der stellvertretende Bürgermeister in einer kurzen Ansprache den Augustmarkt als Traditionsveranstaltung für Jung und Alt gelobt. „Das ist eine Sache, die erhalten bleiben muss“, so Broer, der nach eigenem Bekunden selbst „noch kaum einen Augustmarkt verpasst hat“. Langenscheidt betonte, dass der 300. Markt im vergangenen Jahr ein großer Erfolg gewesen sei und man mit dem 60 Meter hohen Kettenkarussell jetzt noch einen draufgesetzt habe. „Das steht sonst nur in Städten in wie München oder Stuttgart.“

Bevor das Volksfest offiziell begann, statteten Broer und Langenscheidt, einer bereits jahrzehntealten Tradition folgend, dem Krankenhaus einen Besuch ab. Für alle Kranken gab es Lebkuchenherzen, und auf der Kinderstation verteilten sie die Herzen selbst an die Kinder.

Bis einschließlich Dienstag herrscht Betrieb auf dem Untenender Marktplatz. Am Montag ist Familientag. Dann gelten reduzierte Preisen, und am Abend gegen 22 Uhr wird ein Feuerwerk gezündet. Am Dienstagvormittag ist Viehmarkt sowie ab 10.30 Uhr die Verlosung mit Gerd Bliede und Hosenbernd.