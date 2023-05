Auch in diesem Jahr hält die Meile am Hauptkanal wieder musikalische Unterhaltung vom Wasser aus bereit. Archivfoto: Kristina Müller up-down up-down Vom 12. bis 15. Mai 2023 Richtig was los: Papenburg startet geballt in die Veranstaltungssaison Von Christian Belling | 10.05.2023, 10:47 Uhr

Von Freibaderöffnung über Schiffseinweihung bis hin zur Meile am Hauptkanal und Kirmes auf dem Marktplatz reicht das Veranstaltungsprogramm am kommenden Wochenende in Papenburg. Das ist noch nicht alles - und schon fast zu viel?